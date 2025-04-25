Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Посты воздушного наблюдения прикрыли от дронов дорогу на Красноармейск

Посты воздушного наблюдения прикрыли от дронов дорогу на Красноармейск

Российские посты воздушного наблюдения прикрыли от украинских беспилотников дорогу на Краматорск. Об этом сообщает корреспондент «Звезды» Варвара Шрадер.

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