Посты воздушного наблюдения прикрыли от дронов дорогу на Красноармейск

Российские посты воздушного наблюдения прикрыли от украинских беспилотников дорогу на Краматорск. Об этом сообщает корреспондент «Звезды» Варвара Шрадер.
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