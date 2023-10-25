Депутат ГД Владимир Ресин рассказал, как благоустроят Москву в ближайшие пять лет

В порядок приведут объекты культуры, здравоохранения, образования Председатель Экспертного совета Госдумы по строительству Владимир Ресин обсудил с представителями СМИ ставшие известными планы Москвы по благоустройству на ближайшие годы.
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