В США оценили испытания китайской многоразовой ракеты Nebula-1

Испытания китайских многоразовых ракет становятся более открытыми. С такой оценкой недавнего испытания ступени перспективной китайской многоразовой ракеты Nebula-1 выступил обозреватель американского издания ArsTechnica Эрик Бергер.
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