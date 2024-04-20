Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Расчет «Мста-С» поразил боевиков ВСУ в Харьковской области

Расчет «Мста-С» поразил боевиков ВСУ в Харьковской области

Расчеты 152-миллиметровых самоходных гаубиц 2С19 «Мста-С» группировки прикрытия государственной границы, действуя в составе разведывательно-ударных контуров, продолжают наносить огневое поражение по позициям, технике и живой силе украинских террористических формирований в приграничном с Белгородской областью районе на территории Украины.

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