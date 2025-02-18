Рубио проинформировал Европу о результатах встречи делегаций США и РФ

Госсекретарь США Марко Рубио рассказал главе Евродипломатии Кае Каллас и министрам иностранных дел Франции, Британии, Италии и Германии о результатах переговоров российской и американской делегации в Эр-Рияде.
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