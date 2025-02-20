Трамп: Россия имеет «козыри» в переговорах по украинскому вопросу

У России есть преимущество в переговорах по урегулированию конфликта на Украине. Государство контролирует значительную часть территорий, отметил президента США Дональд Трамп, чьи слова привело РИА «Новости».
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