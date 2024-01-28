Гаучо не прилетит на финал 1XBET MFL в Казахстан, скорее всего

«Я думаю, Гаучо не будет на финале. Надеюсь, все получится, и он полетит с командой в Абу-Даби. На период Казахстана у него идут процедуры с документами, из-за которых ему нужно оставаться в Москве, и нет возможности прилететь», – сказал президент 2Drots Некит.