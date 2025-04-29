Петербуржец пойдет суд за то, что избил незнакомца металлической трубой ради 9 тысяч рублей

Он похитил деньги, беспроводные колонку и наушники, внешний аккумулятор и зарядное устройство В Пушкинском районе Петербурга будут судить 54-летнего местного жителя, который летом прошлого года избил и ограбил мужчину.
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