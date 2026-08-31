МЧС ЯНАО предупредило о штормовом ветре 1 сентября

На Ямале 1 сентября ожидается холодный северный ветер с порывами до 23 м/с. Штормовое предупреждение объявили в главном управлении МЧС по округу.
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