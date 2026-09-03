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Бизнес журнал. Урал

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Моор заявил о перебоях с топливом на тюменских АЗС

Моор заявил о перебоях с топливом на тюменских АЗС

В последние дни на тюменских АЗС наблюдаются перебои с поставками моторного топлива. Из-за этого на заправках скапливаются большие очереди за бензином.

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