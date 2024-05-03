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Ивлеева заявила об уважении и симпатии относится к Путину

Ивлеева заявила об уважении и симпатии относится к Путину

Блогерша и ведущая Анастасия Ивлеева рассказала об отношении к президенту России Владимиру Путину. Своим мнением она поделилась в разговоре с Андреем Третьяковым на его Youtube-канале.

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Комментарии
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Бендер Задунайский
Эх , девочка . Не те книжки ты в  детстве читала . Да и читала ли вобще книги ?.. С чего начинается Родина? С картинки в твоём букваре, С хороших и верных товарищей, Живущих в соседнем дворе. А может, она начинается С той песни, что пела нам мать. С того, что в любых испытаниях У нас никому не отнять. С чего начинается Родина? С заветной скамьи у ворот. С той самой берёзки, что во поле, Под ветром склоняясь, растёт. А может, она начинается С весенней запевки скворца. И с этой дороги просёлочной, Которой не видно конца. С чего начинается Родина? С окошек, горящих вдали, Со старой отцовской будёновки, Что где-то в шкафу мы нашли. А может, она начинается Со стука вагонных колес. И с клятвы, которую в юности Ты ей в своем сердце принёс. С чего начинается Родина?..
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