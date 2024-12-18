Что стало с детьми и внуками единственного президента СССР, чем они занимаются и где живут? Сразу с места в карьер, ни один из потомков нашего «героя» не остался жить в России.
Дел мастер. Удачно продал страну. Обеспечил своих потомков на века. Германия ему благодарна
Комментарии
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ВВ
Владимир Витковский
... это просто ципсошное дерьмо, если не хрюкнет против РОССИИ, хозяин не даст миску параши, это же чухонь из нищебродии...
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13 час.
Валерий Мешалкин
Были в истории человечества Великие люди которые создали Великие государства, а так же "великие" ублюдки, которые удачно обманули желающий обмана народ и уничтожили Великое Государство-СССР. СССР это государство будущего и не обязательно оно снова возникнет на землях не благодарного народа, но оно возникнет обязательно, оно просто опередило свое время дав народу, которое позже всех освободилось от крепостного права почувствовать надежду на возможную свободу, на равенство не только перед богом и но и перед государством.
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54 мин.
М
Мария
Горбачёв, Ельцин последние идиоты. Но где в 1991г. были миллионы коммунистов? Сдали свою страну без единого выстрела, без сопротивления на разграбление. Где они были? А сейчас опомнились.
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28 мин.
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