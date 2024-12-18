Дел мастер. Удачно продал страну. Обеспечил своих потомков на века. Германия ему благодарна

Валерий Мешалкин

Были в истории человечества Великие люди которые создали Великие государства, а так же "великие" ублюдки, которые удачно обманули желающий обмана народ и уничтожили Великое Государство-СССР. СССР это государство будущего и не обязательно оно снова возникнет на землях не благодарного народа, но оно возникнет обязательно, оно просто опередило свое время дав народу, которое позже всех освободилось от крепостного права почувствовать надежду на возможную свободу, на равенство не только перед богом и но и перед государством.