Лере Кудрявцевой не дают покоя ягодицы Филиппа Киркорова

Телеведущая Лера Кудрявцева не удержалась от шуточек в адрес поп-короля. Ведущая после тяжелой травмы ноги долго восстанавливалась, но едва ей разрешили передвигаться на костылях, как она сразу же вернулась к съемкам в различных проектах.