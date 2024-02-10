Поздно очнулись: «пиар» вышел из-под контроля – Путин достучался до простых людей

Сегодня 106K прочитали Невероятно! Они лепили из Путина «диктатора» и «автократа», а в итоге Путин превратился в мирового «бунтаря» и символ протеста против псевдо-ценностей! Путина превратили в Че Гевару – вот главный результат прошедшего интервью.