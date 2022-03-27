У тюменских пациентов из ОКБ № 2 появились новые аппараты для дыхания

По мнению руководителя реанимационного отделения больницы Игоря Панова, использование новых приборов снизит необходимость использования традиционных аппаратов искусственной вентиляции легких, когда человек обездвижен и его кормят через трубочку.
По мнению руководителя реанимационного отделения больницы Игоря Панова, использование новых приборов снизит необходимость использования традиционных аппаратов искусственной вентиляции легких, когда человек обездвижен и его кормят через трубочку.
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