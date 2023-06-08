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Андрей
А что же маг ? Вышло, как у В. Высоцкого :"Супротив милиции он ничего не смог!" Пусть на зоне экстрасенсит, упырь.
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При коммунистах я пошел в ментовку в разрешительную систему выдали справку в магазин и купил гладкоствол. Пошел в маг...
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