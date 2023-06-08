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  • Андрей
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  • Добрый Человек
    При коммунистах я пошел в ментовку в разрешительную систему выдали справку в магазин и купил гладкоствол. Пошел в маг...Страшнее диверсан...

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