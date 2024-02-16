Сенатор Карасин усомнился, что Турция продаст Украине новейшие истребители KAAN

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин выразил сомнения, что Турция действительно планирует продать Киеву новейшие истребители KAAN, о чем заявлял посол Украины в Анкаре в Анкаре Василий Боднар.
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