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Контрафронт

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Нигерия: Семь членов группы линчевателей были убиты и еще восемь получили ранения в результате...

Нигерия: Семь членов группы линчевателей были убиты и еще восемь получили ранения в результате предполагаемого военного авиаудара по общине Кукоки-Басса, район местного самоуправления Широро (LGA), штат Нигер, 10 сентября.

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