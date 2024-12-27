Избранница Колокольникова удивила признанием о тайной свадьбе

Актер пришел с возлюбленной на премьеру фильма «Последний ронин». Юрия Колокольников и Вильма Кутавичюте предоставлено Пресс-службойПоявление 44-летнего Юрия Колокольникова с литовской актрисой Вильмой Кутавичюте на премьере фильма «Последний ронин» наделало много шума в СМИ.