Избранница Колокольникова удивила признанием о тайной свадьбе

Актер пришел с возлюбленной на премьеру фильма «Последний ронин». Юрия Колокольников и Вильма Кутавичюте предоставлено Пресс-службойПоявление 44-летнего Юрия Колокольникова с литовской актрисой Вильмой Кутавичюте на премьере фильма «Последний ронин» наделало много шума в СМИ.
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