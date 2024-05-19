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Ревнивый новосибирец напал на ухажёра своей бывшей с гранатой и пистолетом

Ревнивый новосибирец напал на ухажёра своей бывшей с гранатой и пистолетом

Мужчина подкараулил парочку посреди ночи и устроил разборку. Теперь ситуацию изучают в полиции.В ночь на воскресенье, 19 мая, жители дома № 15 на улице 9-й Гвардейской дивизии проснулись от странного шума.

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