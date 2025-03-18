Владимир Колокольцев наградил ростовских полицейских, которые спасли из пожара семерых детей

«Министр внутренних дел Российской Федерации генерал полиции Российской Федерации Владимир Колокольцев наградил медалями МВД России «За смелость во имя спасения» начальника отделения уголовного розыска ОМВД России по Пролетарскому району Ростовской области капитана полиции Александра Самарина и оперуполномоченного группы экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по Пролетарскому району Ростовской области капитана полиции Дениса Завезена.