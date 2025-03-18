Владимир Колокольцев наградил ростовских полицейских, которые спасли из пожара семерых детей

«Министр внутренних дел Российской Федерации генерал полиции Российской Федерации Владимир Колокольцев наградил медалями МВД России «За смелость во имя спасения» начальника отделения уголовного розыска ОМВД России по Пролетарскому району Ростовской области капитана полиции Александра Самарина и оперуполномоченного группы экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по Пролетарскому району Ростовской области капитана полиции Дениса Завезена.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Военнослужащие 9-го мотострелкового полка группировки войск «Север» рассказали о боевых действиях при освобождении населенного пункта Малая Локня Курской области
- Экипаж армейской авиации на вертолете Ми-28нм, в составе смешанной тактической группы нанес удар авиационными ракетами по личного составу и бронированной технике ВСУ в приграничном районе Курской области
- Военнослужащие группировки войск «Восток» освобождали населенный пункт Новоочеретоватое в ДНР
Свежие комментарии