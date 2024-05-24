Рогов опроверг информацию об открытии шлюзов на плотине ДнепроГЭС

На ДнепроГЭС оказались открытыми не шлюзы, а шандорные затворки на гребле. Об этом 25 мая сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов в своем Telegram-канале.