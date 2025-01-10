Площадь пожара в промзоне Гатчины составляет 1600 "квадратов"

Площади пожара в промзоне Гатчины Ленинградской области составляет 1600 квадратных метров. Как сообщает Telegram-канал "Правопорядок и безопасность Ленинградской области", на территории загорелось двухэтажное кирпичное здание.
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