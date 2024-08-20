НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Ивановские новости

1 подписчик

В Нижнем Новгороде Ивановские поисковики нашли останки красноармейца

В Нижнем Новгороде Ивановские поисковики нашли останки красноармейца

Останки красноармейца были найдены под Нижним Новгородом.В рамках Всероссийской акции «Вахта памяти» на территории деревни Мостки Чудовского района Новгородской области бойцы отряда «Родник» из Юрьевца обнаружили останки красноармейца с личным опознавательным знаком.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх