В Нижнем Новгороде Ивановские поисковики нашли останки красноармейца

Останки красноармейца были найдены под Нижним Новгородом.В рамках Всероссийской акции «Вахта памяти» на территории деревни Мостки Чудовского района Новгородской области бойцы отряда «Родник» из Юрьевца обнаружили останки красноармейца с личным опознавательным знаком.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)