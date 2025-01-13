Время пока не лечит: Ирина Безрукова поделилась переживаниями о смерти сына

Время лечит. Так говорят, когда стремятся утешить человека, пережившего утрату близкого. Актриса Ирина Безрукова, пережившая смерть сына Андрея, в данный момент затрудняется ответить, работает ли этот принцип.
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