Глава Петрозаводска поделилась редкими фотографиями города

В День архивов, который отмечается сегодня, 10 марта, глава Петрозаводска Инна Колыхматова рассказала о муниципальном архиве города 1131 метр стеллажных полок, 58 тысяч единиц хранения – бесценные документы разных эпох отражают события общественно-политической и культурной жизни города, освещают деятельность органов местного самоуправления.