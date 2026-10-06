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Татар-информ

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Мужчина скончался после того, как его сбил поезд в Казани

Мужчина скончался после того, как его сбил поезд в Казани

Мужчина скончался после того, как его сбил поезд в Казани. Как стало известно «Татар-информу», 43-летний мужчина был сбит накануне утром на 3-м километре перегона Юдино — Новое Аракчино.

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