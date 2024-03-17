Путин связал явку на выборах с тем, что РФ с оружием в руках защищает свое развитие

Мы вынуждены в прямом смысле слова с оружием в руках защищать интересы наших граждан. Такое заявление сделал действующий глава государства, самовыдвиженец Владимир Путин в своем избирательном штабе в Гостином дворе.
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