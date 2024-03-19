Услужливый дурак порой опаснее врага.PS. Данный клоун потом пост удалил и заявил, что это "друзья пошутили на его личной странице ВК".
Позорный позор
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Алексей Горшков
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19 час.
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Услужливый дурак порой опаснее врага.PS. Данный клоун потом пост удалил и заявил, что это "друзья пошутили на его личной странице ВК".
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