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Свежие комментарии

Позорный позор

Позорный позор

Услужливый дурак порой опаснее врага.PS. Данный клоун потом пост удалил и заявил, что это "друзья пошутили на его личной странице ВК".

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Комментарии
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Алексей Горшков
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