В Кургане очередная жертва мошенников лишилась крупной суммы денег

Несмотря на многочисленные предупреждения о методах дистанционного обмана. 47-летняя жительница города стала жертвой хорошо отработанной схемы, которая, к сожалению, продолжает действовать с поразительной эффективностью.
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