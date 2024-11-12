Гигантский кит появился на побережье Каспийского моря

С самого утра макет привлекает внимание сотен горожан и гостей столицы. Этот проект, созданный бельгийской арт-группой Captain Boomer Collective, объединяет реальность и фантастику, создавая иллюзию выброшенного на берег кита, передает media.
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