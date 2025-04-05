Бывшая жена Паши Техника назвала виновных в его уходе

Вдова Паши Техника обвиняет тайских наркоторговцев в гибели рэпера. Ева Карицкая, бывшая супруга трагически ушедшего из жизни 4 апреля рэпера Паши Техника, разразилась шокирующими откровениями о последних днях жизни музыканта.
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