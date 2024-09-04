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NERA — компонент брони многих танков мира

NERA — компонент брони многих танков мира

Не секрет, что кумулятивные боеприпасы — это наиболее опасный с точки зрения бронепробиваемости класс противотанковых средств, развитие которого, если рассматривать проблему в историческом аспекте, стало одной из основных причин отказа от сплошной стальной брони, как единственного компонента баллистической защиты танков.

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