NERA — компонент брони многих танков мира

Не секрет, что кумулятивные боеприпасы — это наиболее опасный с точки зрения бронепробиваемости класс противотанковых средств, развитие которого, если рассматривать проблему в историческом аспекте, стало одной из основных причин отказа от сплошной стальной брони, как единственного компонента баллистической защиты танков.