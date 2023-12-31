Врач Тяжельников призвал оставаться в тепле после употребления алкоголя

После употребления алкогольных напитков лучше оставаться в тепле не менее трех часов, однако небольшое количество алкоголя перед выходом на улицу допустимо, если предполагается в скором времени зайти в тепло.
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