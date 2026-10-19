Просроченное оливковое масло — как можно его использовать? У многих из нас бутылка оливкового масла стоит на кухне или в ванной уже несколько месяцев, и всякий раз, когда мы смотрим на бутылку с истекшим сроком годности, у нас возникает несколько вопросов: Действительно ли срок годности оливкового ….