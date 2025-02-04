Правительство одобрило механизм конфискации зарубежных активов в России

Правительство РФ одобрило порядок компенсации ущерба от недружественных действий иностранных государств – соответствующий законопроект, инициированный Минюстом, вносит изменения в Арбитражный процессуальный кодекс и другие законы, РБК со ссылкой на источники.
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