Более 700 детей участников СВО стали гостями рождественской елки в Таврическом дворце

Также гости посмотрели рождественский спектакль «Щелкунчик» и получили памятные подарки. Более 700 детей из семей участников специальной военной операции приняли участие в рождественской елке в Таврическом дворце в Петербурге.
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