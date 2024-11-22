Юрий Моисеев поздравил сотрудников телекомпании «НИКА»

21 ноября отмечается Всемирный день телевидения. Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев поздравил сотрудников и ветеранов телерадиокомпании Ника с праздником, поблагодарил за плодотворное сотрудничество и вручил почетные грамоты.
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