СНОВА В ДЕЛЕ: ЛЕГЕНДА ЧВК "ВАГНЕР" ВОЗВРАЩАЕТ "МУЗЫКАНТОВ" В ЗОНУ СВО

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Uri Strukow

Туда не набирали уголовников. Вопрос о них возник только в СВО. И без указа президента, а так же решений Госдумы и судов был бы невозможен. На зоне много военных, отбывающих наказание по легким и средним статьям, у многих на рассмотрении прошения, и т.д. Почему бы им не дать возможность. Но это же не значит, что Вагнер, это уголовники. Тем более, что бывшие и даже не досидевшие воевали и в ополчении Донбасса.