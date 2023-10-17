О возвращении бойцов группы "Вагнер" в зону специальной военной операции на Украине всё чаще пишут как в западных, так и в наших СМИ.
СНОВА В ДЕЛЕ: ЛЕГЕНДА ЧВК "ВАГНЕР" ВОЗВРАЩАЕТ "МУЗЫКАНТОВ" В ЗОНУ СВО
Комментарии
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Sergiy Che
Ну достаточно глупо отрицать, что туда набирали и уголовников в том числе - это никогда не скрывалось...
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11 час.
US
Uri Strukow
Туда не набирали уголовников. Вопрос о них возник только в СВО. И без указа президента, а так же решений Госдумы и судов был бы невозможен. На зоне много военных, отбывающих наказание по легким и средним статьям, у многих на рассмотрении прошения, и т.д. Почему бы им не дать возможность. Но это же не значит, что Вагнер, это уголовники. Тем более, что бывшие и даже не досидевшие воевали и в ополчении Донбасса.
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10 час.
Ринат Валиев
Может теперь признают раненых и убитых вагнеровцев до известных событий участниками СВО
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8 час.
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