В МИД заявили о нарушениях западными странами Венской конвенции

МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Российская сторона констатирует, что в последнее время сталкивается со случаями нарушения иностранными правительствами положений Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года: речь идет об отказе в рабочих контактах с властями страны пребывания, ограничениях свободы передвижения, финансовых рестрикциях, сообщил РИА Новости директор департамента государственного протокола МИД России Игорь Богдашев.