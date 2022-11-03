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Даниэль Риккардо о «Ред Булл»: «Некоторым наскучивает доминирование, но это нечто феноменальное»

Экс-напарники Макса Ферстаппена высказались о чемпионе «Формулы-1» и его команде. Пилот «Макларена» Даниэль Риккардо, гонявшийся с Ферстаппеном в 2016-2019 годах, отметил положительные моменты абсолютного превосходства «Ред Булл».

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