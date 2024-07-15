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Унылые танцы, несколько мужей и еда взаймы: самые странные свадебные традиции Азии

Унылые танцы, несколько мужей и еда взаймы: самые странные свадебные традиции Азии

В Азии свадебные традиции сильно отличаются от западных обычаев. Каждая страна имеет свои уникальные или даже странные ритуалы: кто-то обращается за советом к звездам, а кто-то обязан выйти замуж за братьев мужа… Южная Корея В Южной Корее свадебные традиции начинаются с банкета, а не с росписи.

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