Mash: Киркоров не может получить в наследство квартиру отца из-за его долгов

Федеральная налоговая служба (ФНС) подала в суд на отца Филиппа Киркорова после его смерти. Из-за неурегулированного налогового долга возникли сложности с оформлением наследства — трехкомнатной квартиры на Курской.
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