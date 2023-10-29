В Израиле заявили о начале работы второго водопровода для сектора Газа

REUTERS/Mohammed Fayq Abu Mostafa Израиль возобновил подачу воды в сектор Газа по второму из трех водопроводов на территории анклава, сообщили в газете Times of Israel со ссылкой на израильского координатора правительственной деятельности на палестинских территориях (COGAT).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии