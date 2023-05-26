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Мэр Краснодара Наумов показал последствия хлопка на улицах Морской и Гаражной

Мэр Краснодара Наумов показал последствия хлопка на улицах Морской и Гаражной

Соседние дома пострадали от хлопка на улице Морской в Краснодаре. Мэр Евгений Наумов показал в своем Telegram-канале выбитые окна и разрушенную кровлю на улице Гаражной.

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