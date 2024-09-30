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Царьград

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Детский омбудсмен Узбекистана проверит, избивали русскоязычных детей или нет

Детский омбудсмен Узбекистана проверит, избивали русскоязычных детей или нет

Уполномоченная по правам ребенка в Узбекистане Сурайё Рахмонова обеспокоена сообщениями СМИ об избиении русскоязычных детей.

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