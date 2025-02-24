Селебрини забил «Калгари» и обошел Мичкова в гонке снайперов среди новичков – 18 шайб против 17

Форвард «Сан-Хосе» открыл счет в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Калгари» (2:3). На счету 18-летнего нападающего 41 (18+23) очко в 46 играх в текущем сезоне при полезности «минус 19» и среднем времени на льду 19:43.