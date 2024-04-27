Эксперт по работе с мигрантами Коженов опроверг отъезд граждан Таджикистана из РФ

Граждане Таджикистана не обращались ни с какими жалобами на проблемы во въезде в Россию. Также специалисты не зафиксировали их массовый отъезд из страны, заявил НСН эксперт по работе с мигрантами Вадим Коженов.
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