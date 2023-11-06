Зеленский обиделся на израильские СМИ

Сдали его с потрохами - а Зе как раз очень переживает за свои перемещения по миру, ведь рука Кремля - может достать его где угодно (вы же понимаете) *Украинский дипломат заявил, что визит Зеленского находится в подвешенном состоянии после утечки на израильское телевидение/ Он очень расстроен.