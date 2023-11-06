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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Зеленский обиделся на израильские СМИ

Зеленский обиделся на израильские СМИ

Сдали его с потрохами - а Зе как раз очень переживает за свои перемещения по миру, ведь рука Кремля - может достать его где угодно (вы же понимаете) *Украинский дипломат заявил, что визит Зеленского находится в подвешенном состоянии после утечки на израильское телевидение/ Он очень расстроен.

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Комментарии
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фарид сабиров
Его зелю да и сам ИзяРаиль уже ни что не спасет , что тот что эти прокляты на века
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