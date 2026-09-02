"Путину врут генералы": Латынина* продолжает травить рукопожатные медиа

Иноагент Юлия Латынина* вновь подвергла критике рукопожатные СМИ, обвинив их в создании фейковых новостей о визите директора ЦРУ в Москву.
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